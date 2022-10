Invasion de l'Ukraine - Les pays de l'UE convoquent les ambassadeurs russes dans le cadre d'une réponse coordonnée

(Belga) Les pays de l'Union européenne ont commencé à convoquer les ambassadeurs russes dans leurs capitales respectives dans le cadre d'une réponse coordonnée à l'annexion illégale de territoires ukrainiens par la Russie, a déclaré dimanche à l'agence de presse allemande dpa un responsable de l'UE.

L'Allemagne a convoqué l'ambassadeur russe à Berlin, a confirmé le ministère allemand des Affaires étrangères à dpa. Les ambassadeurs russes en Italie, en Autriche et au Danemark ont été convoqués aux ministères des affaires étrangères lundi. L'ambassadeur russe en Belgique a déjà été convoqué vendredi. Les convocations sont coordonnées par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), le service diplomatique de l'UE. Dimanche également, le président français Emmanuel Macron a réitéré le soutien de son pays à l'Ukraine lors d'un appel téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky. M. Macron a assuré son homologue ukrainien de la détermination de la France à aider l'Ukraine à rétablir sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale et à travailler avec ses partenaires européens en vue de nouvelles sanctions, a indiqué l'Élysée. (Belga)