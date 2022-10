Invasion de l'Ukraine - Les gains de territoires feront vite oublier les annexions russes, selon Zelensky

(Belga) Les récents succès des forces armées ukrainiennes dans la reconquête des territoires occupés par la Russie feront bientôt oublier l'annexion de quatre régions ukrainiennes. C'est ce qu'a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Une fois que le drapeau ukrainien sera revenu, personne ne se souviendra de la farce russe avec les papiers et les annexions", a-t-il lancé dans son allocution vidéo quotidienne. Quelques heures plus tôt, le chef de l'État avait déclaré que ses troupes avaient repris le contrôle total de la ville de Lyman, d'importance stratégique, dans l'est de la région de Donetsk. Environ sept mois après l'invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a officiellement annexé vendredi quatre territoires en Ukraine, dont certaines parties n'avaient même pas été capturées par la Russie: outre Donetsk, il s'agit de Louhansk, Kherson et Zaporijia. Cette annexion viole le droit international et n'est pas reconnue au niveau international. (Belga)