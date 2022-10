Météo - Retour d'un temps sec après la dissipation du brouillard matinal

(Belga) Du brouillard sera d'abord présent en plusieurs endroits ce lundi matin dans le sud du pays mais aussi plus localement dans les autres régions. Bien que parfois tenace, il se dissipera en cours de matinée, laissant place à un ciel partagé entre belles éclaircies et nuages cumuliformes de faible extension. Progressivement, des nuages d'altitude feront aussi leur apparition, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible.

Ce soir, les nuages cumuliformes disparaîtront, mais des champs de nuages élevés et parfois moyens seront toujours présents. En cours de nuit, le temps pourrait devenir brumeux mais on ne prévoit qu'un risque localisé de quelques bancs de brouillards. Sous un vent généralement faible, les minima seront souvent compris entre 2 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et 8 degrés en plaine. Mardi, la journée débutera avec pas mal de soleil. En cours de journée, le temps deviendra peu à partiellement nuageux avec, principalement, des nuages d'altitude. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré. Ce temps calme et assez beau persistera pour le reste de la semaine avec des maxima qui pourraient localement dépasser les 20 degrés mercredi, avant de revenir vers des valeurs de saison. (Belga)