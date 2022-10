Écharpe et bonnet en classe? Les écoles ont aussi du mal à payer les factures d’énergie

Les écoles sont aussi confrontées à la hausse des prix de l'énergie, et donc de leurs coûts. Elles essaient de faire des économies en retardant parfois le redémarrage des chaudières. Y a-t-il une réglementation sur les températures à respecter dans les écoles en période automnale et hivernale?

Les régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles recommandent de ne pas descendre en dessous de 19 degrés. "La problématique de l’énergie est très importante dans les écoles. On ne sait pas si les budgets permettront de payer le chauffage et donc on peut comprendre ces recommandations mais évidemment la règlementation générale du travail reste primordiale", a indiqué Joseph Thonon, le président du syndicat CGSP enseignement.

Le règlement général du travail qui s’applique aux enseignants (et donc indirectement aux élèves) prévoit un minimum de 18 degrés pour le primaire et le secondaire, et de 22 degrés en maternelle. En dessous de ces températures, les conditions de travail des enseignants ne sont plus acceptables, disent les syndicats. Il n'existe donc pas de règle spécifique pour les écoles. C’est la règlementation fédérale du travail qui s’applique et qui fixe les températures en fonction des efforts fournis.

Comment aider les écoles à payer leurs factures d’énergie ?

Le réseau libre attend des décisions fortes du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sera en conclave budgétaire à partir de ce mercredi.

Plusieurs pistes sont sur la table, notamment une avance sur les frais de fonctionnement de l’an prochain. En cas de difficulté, il y aura peut-être des aides d’urgence ou la création d’un fond d’urgence.

A l’Institut des Ursulines à Molenbeek et Koekelberg pour la section fondamentale, il faut payer le mazout dont le prix a doublé. L’école secondaire, qui se chauffe au gaz, a un contrat fixe pour encore un an. Mais la facture d’électricité (renouvelée chaque année) va beaucoup s’alourdir l’an prochain. L’école demande des subventions supplémentaires, au-delà de l’indexation des subventions de fonctionnement.