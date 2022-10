"Cette année, il faut 610€": Sébastien s'étonne de l'explosion du prix des billets pour le Grand Prix de Spa Francorchamps

Depuis une dizaine d’années, Bastien se rend systématiquement au Grand Prix de Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps, son "petit plaisir annuel".

Il a commencé à regarder la F1 "avec mon père" et après quelques années, a décidé de franchir le cap et venir voir les bolides en vrai. "Au début je n’allais que pour la course du dimanche. Puis je suis passé dans les tribunes et le week-end entier me revenait à 300-400 euros."

Pour le GP de cette année, cet habitant de Flémalle décide de se faire plaisir et prend un ticket pour la toute nouvelle tribune qui surplombe le raidillon. Au moment de prendre les billets, l’année dernière en 2021, la tribune n’existe pas encore. Les billets sont donc vendus 'sur plan' au prix de 465 euros.

Au total, pour l’ensemble de son week-end, avec les frais du parking et les frais de gestion, Bastien a déboursé "aux alentours de 530 euros". Un investissement qu’il ne regrette pas du tout. "Cette année c’était bien. On était vraiment bien lotis, il faut dire ce qui est". Une belle consolation après la déception provoquée par le fiasco de l’édition 2021. Pour rappel, la course (et toutes les personnes présentes) a été noyée sous un torrent de pluie qui a provoqué l’annulation de la course.





L’édition 2022 a donc bien rattrapé le coup et Bastien s’est préparé à prendre ses tickets pour la future édition 2023. Mais là, stupeur. "Pour la même place que l’année dernière, le prix est passé de 465 à 610 euros !"





Le père de deux enfants (11 et 13 ans) a fait ses comptes : si le GP de cette année lui a coûté 530 euros, celui de l’année prochaine lui en coutera 685.

"Ça fait quand même 150 euros de différence", peste-t-il.

Nos prestations ont été augmentées également

De son côté, Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix, l’organisation qui gère l’événement, justifie l’augmentation du prix des billets par "l’augmentation de l’index et des coûts de nos différents fournisseurs et prestataires". "Oui, les prix ont été augmentés, mais nos prestations ont été augmentées également. De plus, les places Gold3 (pour la nouvelle tribune, ndlr) ont été vendues sur plan l’année dernière. La tribune a prouvé son confort et offre une vue imprenable sur le plus beau virage du monde. Sa qualité vaut plus que le prix précédant", justifie-t-elle.

L’augmentation du prix des billets ne semble pas freiner l’ardeur des fans pour autant. Les ventes de billets pour l’édition 2023 se sont ouvertes ce lundi 26 septembre et en deux jours, 24.000 tickets ont été écoulés.

Sébastien compte bien continuer d'aller voir la course (tant qu'elle est au calendrier de la F1), même s'il doit attendre près de 4h dans sa voiture avant de pouvoir quitter le parking. Comme il le dit si bien, les files interminables dans les parkings "font partie du folklore".





Les photos viennent de Sébastien, la vidéo nous était parvenue via Geoffrey, un autre fan qui avait filmé les embouteillages chaotiques après le GP cette année.