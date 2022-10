Prévisions météo de la semaine: ce sont de bonnes nouvelles

Du brouillard sera d'abord présent en plusieurs endroits ce lundi matin dans le sud du pays mais aussi plus localement dans les autres régions. Bien que parfois tenace, il se dissipera en cours de matinée, laissant place à un ciel partagé entre belles éclaircies et nuages cumuliformes de faible extension. Progressivement, des nuages d'altitude feront aussi leur apparition, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible.

Ce soir, les nuages cumuliformes disparaîtront, mais des champs de nuages élevés et parfois moyens seront toujours présents. En cours de nuit, le temps pourrait devenir brumeux mais on ne prévoit qu'un risque localisé de quelques bancs de brouillards. Sous un vent généralement faible, les minima seront souvent compris entre 2 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et 8 degrés en plaine.

Mardi, la journée débutera avec pas mal de soleil. En cours de journée, le temps deviendra peu à partiellement nuageux avec, principalement, des nuages d'altitude. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré.

Mercredi, nous conserverons un temps assez ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. En cours d'après-midi, davantage de nuages arriveront depuis le nord-ouest, annonçant l'arrivée de quelques faibles pluies en soirée ou durant la nuit. A l'avant de cette dégradation, de l'air assez chaud sera advecté vers nos régions et les températures pourront atteindre 20 à 21 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, et au littoral parfois fort de sud-ouest.

Jeudi, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, nous conserverons des conditions calmes et sèches. Les périodes ensoleillées alterneront avec quelques champs nuageux sous des températures de 14 à 18 degrés. Le vent sera faible à modéré, et au littoral assez fort de sud à sud-ouest.

Samedi, la nébulosité deviendra plus variable. Bien qu'il semble que le temps reste sec sur un grand nombre de régions, le risque de l'une ou l'autre faible averse augmentera. Les maxima oscilleront encore entre 14 et 18 degrés.

Dimanche, la nébulosité restera probablement variable et le risque de quelques gouttes se maintiendra. Les maxima seront proches de 18 degrés sur le centre.