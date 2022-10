Nouveau bilan aux Etats-Unis après le passage de l'ouragan Ian: la Floride et la Caroline du Nord comptent 62 morts

Le bilan des décès de l'ouragan Ian, qui a frappé le sud-est des Etats-Unis la semaine dernière, s'est alourdi à au moins 62 morts, ont indiqué les autorités dimanche.

La Commission des médecins légistes de Floride a déclaré dimanche qu'elle avait confirmé 58 décès attribuables à l'ouragan, tandis que le gouverneur de la Caroline du Nord a déclaré samedi que 4 personnes étaient mortes à cause de Ian. Le précédent bilan en Floride était de 44 morts.

Ian, l'une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé les États-Unis, a rasé des quartiers entiers et détruit des lignes électriques et des ponts lorsqu'il a touché la côte sud-ouest de la Floride mercredi. Les vents puissants et les pluies diluviennes ont submergé des quartiers situés à l'intérieur des terres, et les équipes de recherche et de sauvetage continuent de chercher des victimes.

Après avoir traversé la Floride, Ian s'est dirigé vers l'Atlantique, mais il a fait demi-tour et a touché à nouveau la Caroline du Sud en tant que tempête de catégorie 1, tout en apportant de fortes pluies et des vents violents en Caroline du Nord également.

Dimanche, les garde-côtes américains ont indiqué qu'ils suspendaient leurs recherches pour retrouver 16 migrants portés disparus après le naufrage de leur bateau pendant l'ouragan. 2 autres personnes qui se trouvaient sur le bateau avaient été retrouvées mortes, tandis que 9 avaient été secourues.