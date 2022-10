Une vidéo inédite sur les Beatles est rendue publique au Japon

Des images vidéo de l'unique tournée des Beatles au Japon en 1966 ont été récemment rendues publiques à la suite d'une longue bataille judiciaire dans le pays, pour le plus grand bonheur des fans du légendaire groupe de rock britannique.

Ce film muet et noir et blanc de 35 minutes, aujourd'hui disponible en accès libre sur YouTube, avait été réalisé à l'époque par la police japonaise à des fins de sécurité.

On peut y voir les "quatre garçons dans le vent" tout sourire à leur descente de l'avion vêtus de kimonos légers, puis en train de jouer devant une foule en délire dans la salle du Nippon Budokan à Tokyo, ou encore des opérations de police en coulisses.

Ces archives ont toutefois un détail étrange: à part ceux des Beatles, les visages de toutes les autres personnes filmées sont floutés, pour des raisons de respect de la vie privée.

Pendant des années, la question du droit à l'image des personnes filmées malgré elles dans ce film a constitué une pierre d'achoppement entre des fans japonais des Beatles et des défenseurs du droit à l'information d'un côté et la police locale de l'autre.

Les fans étaient allés jusque devant la Cour suprême japonaise pour tenter d'autoriser une version non censurée, arguant qu'il s'agissait d'un "document historique" et estimant absurde de vouloir flouter des visages filmés il y a plus de 50 ans, et donc pratiquement impossibles à identifier aujourd'hui selon eux.

Mais la Cour avait rejeté leurs arguments en 2018, et la proposition de la police de rendre publique une version avec des visages pixelisés s'est finalement imposée.

Interrogé lundi par l'AFP, l'avocat des plaignants Satoshi Shinkai fait désormais contre mauvaise fortune bon coeur.

Ce film "sort de l'ombre pour la première fois (...). Je suis sûr que des experts et des fans des Beatles du monde entier vont s'y intéresser de près", a déclaré M. Shinkai, lui-même un fan absolu du groupe de Liverpool.

Les Beatles restent extrêmement populaires au Japon, même s'ils n'y ont fait qu'une seule tournée de seulement cinq concerts.