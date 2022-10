Dernier tome de "L' Arabe du futur" de Riad Sattouf en décembre

(Belga) Le sixième et dernier tome de "L'Arabe du futur", la bande dessinée autobiographique du Franco-Syrien Riad Sattouf, paraîtra en France et en Belgique le 1er décembre, ont annoncé lundi les éditions Allary.

Le tome 6 portera sur les années 1994 à 2011. La série, en cours depuis 2014, a été "vendue à plus de 3 millions d'exemplaires pour les cinq premiers tomes et traduite en 23 langues", précise Allary. Riad Sattouf, de père syrien et de mère française, y a raconté sa jeunesse entre la Libye du colonel Mouammar Kadhafi, la Syrie du président Hafez el-Assad et la Bretagne, dans l'ouest de la France. Ce devrait être la dernière bande dessinée publiée par l'auteur chez Allary. Il a lancé en 2021 sa propre maison d'édition, Les Livres du futur, pour une autre série, "Aventures de Vincent Lacoste au cinéma". Riad Sattouf a également prévu un film pour fin 2023 ou début 2024, avec les Inconnus, le trio composé de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. (Belga)