345 kilos de nourriture jetés par an et par personne: comment éviter un tel gâchis?

En Belgique, le gaspillage alimentaire à tous les stades de la production atteint 345 kilos par an et par Belge. Le top 3 des aliments les plus gaspillés est constitué des fruits et légumes, du pain et des produits laitiers.

Pour limiter ce gaspillage, Laurine Poortmans, la porte-parole de l'application Too good to go, était l'invitée du RTL info Bienvenue afin de donner des conseils. "Avant de faire votre liste de course, voyez votre planning de la semaine, quand vous serez à la maison, quand vous mangerez à l'extérieur. Ça vous permettra de faire une liste de course très efficace. Regardez aussi ce qu'il vous reste au frigo et dans l'armoire à provisions."

"Souvent, on oublie ce qu'on a dans l'armoire à provisions. En rangeant cette armoire de temps en temps, on se rend compte de ce qu'il est temps de manger et ça permet de mieux faire sa liste de course", recommande-t-elle.

