Nicolas, un Belge, a battu un record dans Questions pour un Champion: "En plus des gains, on reçoit des séjours dans des hôtels"

À 33 ans, Nicolas crève l’écran depuis deux semaines dans la célèbre émission Questions pour un Champion. Le Belge a battu le record du nombre de victoires consécutives du jeu de culture générale diffusé sur la télévision publique française ! "Le record d’enchaînement était 14. Je l’ai égalé jeudi (29 septembre) et dépassé vendredi (30 septembre). Je joue pour une 16e victoire aujourd’hui (lundi 3 octobre)", nous confiait-il en début de semaine.



Nicolas (à gauche) s'apprête à battre les autres candidats et à décrocher une nouvelle victoire

Bien sûr, Nicolas connaît déjà le résultat, mais il n’en dira rien. La clause de confidentialité de l’émission l’en interdit. "Même ma famille ne savait pas que j’avais gagné", avoue Nicolas.

Complètement cramé

Professeur de français à l’université de Zagreb, en Croatie, Nicolas a sué pour réaliser sa série de victoires. "Il y a six enregistrements par jour. Trois le matin et trois l’après-midi. Quand on termine une émission, on vient à peine de terminer que les nouveaux candidats montent déjà sur le plateau pour l’enregistrement suivant. C’est vraiment à la chaîne", raconte le champion.

Le système ainsi mis en place n’aide pas Nicolas qui enchaîne les victoires et donc les jours de tournages consécutifs, À la fin, il était "complètement cramé, c’était vraiment dur. Physiquement, parce qu’on est debout toute la journée, mais aussi nerveusement parce qu’on répond aux questions toute la journée. Heureusement, j’avais un ami en coulisses pour gérer tout ce qui est l’eau, la nourriture, le changement de chemise, etc."



Nicolas (à droite) avec son ami Tanghi (à gauche)

Car oui, si Nicolas enregistre six émissions par jour, il faut faire croire que chaque émission se passe un jour différent. Pour cela, il y a une astuce : les vêtements. "Ils nous demandent de venir avec cinq tenues différentes dans des couleurs unies, il ne faut pas qu’il y ait de lignes ou de motifs", rapporte le recordman du nombre de victoires avant de confier une anecdote amusante. "Je suis resté tellement longtemps qu’ils ont dû aller piocher dans leur propre garde-robe pour me trouver des chemises."

En plus de la fatigue occasionnée par les tournages à répétition, il faut encaisser les horaires de ces derniers. Des journées qui commencent à 8h30 pour se terminer vers 18h. Épuisé, fourbu, Nicolas a pu reprendre des forces dans la chambre d’hôtel que la production a louée pour lui. "Les frais du transport et l’hôtel étaient pris en charge par la production."

Grosses victoires, gros gains

Qui dit victoire, dit gains. Avec 15 victoires au compteur (peut-être une seizième ce lundi soir), Nicolas a déjà quelques belles récompenses en poche. Et on ne parle pas ici des célèbres dictionnaires que les candidats reçoivent pour leur élimination. "Les dictionnaires sont pour les candidats qui perdent", explique Nicolas en rigolant. "Par contre, en plus des gains, on reçoit des petits séjours dans des hôtels. Je n’ai pas encore fait le compte, mais je dois être à un mois et demi ou deux mois de séjours dans toute la France (rires)". "Ça va demander de l’organisation parce qu’on ne peut pas y aller pendant les vacances scolaires", ajoute-t-il.

La récompense est également pécuniaire. "Après cinq victoires, on touche une cagnotte dont la taille dépend depuis combien de temps elle n’a plus été gagnée. Elle augmente chaque fois qu’un candidat perd. Quand je l’ai gagnée, elle était à 20.000 euros. Après ça, on gagne 500 euros par victoire", précise Nicolas.

Une préparation à toute épreuve

Avant sa série record, Nicolas a "déjà participé plusieurs fois dans le passé" à l’émission. "La dernière fois, c’était il y a deux ans. J’avais perdu en finale et j’avais senti qu’il me manquait quelque chose pour augmenter mon niveau."

Le Belge va alors se lancer dans une préparation méthodique qui va durer… deux ans. "Il faut beaucoup apprendre de nouvelles choses. Je me suis fait beaucoup de listes avec les livres qui ont reçu des prix, les coureurs du tour de France, je regardais les anciennes émissions, etc. Et tous les jours, j’étudiais pendant une demi-heure."

Un entraînement intense qui aura porté ses fruits puisqu’il aura permis au professeur de français d’enchaîner (au moins) 15 victoires de suite. Et il l’a fait avec la manière. "Souvent, en finale, je gagnais 12-0, je ne laissais pas les adversaires marquer de points", nous raconte-t-il plein de fierté.



De gauche à droite : Nicolas, son ami Tanghi, Samuel Etienne (le présentateur) et Lorraine (une candidate)

La rançon du succès

Avec ses victoires, Nicolas s’est fait connaître des fidèles de l’émission. Si Questions pour un Champion n’est plus à présenter dans l’hexagone français, l’émission a ses fans tout autour de la planète. "Je reçois plein de messages de toute la francophonie de gens qui vivent en Haïti, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Israël pour me féliciter et dire qu’ils suivent mon parcours", s’extasie le champion qui a du mal à y croire. "Ils me contactent via les réseaux sociaux, je reçois des demandes d’amis. Même par mail parfois, les gens cherchent sur internet pour la trouver. J’ai écrit un livre (Les vaches de Mr Burbur, aux éditions du Sablon, ndlr) et les gens me demandent même où ils peuvent l’acheter."

Ce lundi soir, le public découvrira si Nicolas parvient à améliorer son record ou si sa magnifique série s’arrêtera à 15 victoires. Qu’il s’arrête à 15 ou qu’il continue jusque 25, le record de Nicolas est d'ores et déjà gravé dans l’histoire du jeu. Lorsque la défaite arrivera, le champion "ne croit pas que j’essaierai de battre mon propre record". Cependant, ses fans pourront le revoir à la fin de l’année pour une émission spéciale. "La production m’a déjà contacté pour participer à une émission pour Noel avec les champions de l’année", annonce-t-il déjà.

D'ici là, vous pouvez (re)voir la 16e victoire de Nicolas qui le fait entrer dans l'histoire du jeu.