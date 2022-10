Somalie: au moins neuf morts dans deux attaques suicides des djihadistes shebab

(Belga) Au moins neuf personnes ont été tuées, dont des fonctionnaires locaux, et 10 autres blessées dans deux attaques suicides revendiquées par les islamistes radicaux shebab dans le centre de la Somalie, a annoncé lundi à l'AFP un commandant de la police locale.

"Les terroristes ont mené des attaques suicides en utilisant deux véhicules remplis d'explosifs à Beledweyne", à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, a déclaré Mohamed Moalim Ali, commandant de police dans la région du Hiiraan, précisant que "neuf personnes ont été tuées, dont la ministre de la santé de l'état d'Hirshabelle et un commissaire de district chargé des finances (...), et plus de 10 autres blessées". L'attaque, qui a ciblé un bâtiment gouvernemental, a été revendiquée par les islamistes radicaux shebab, groupe lié à Al-Qaïda et qui combat le gouvernement somalien depuis 15 ans. "L'explosion était énorme et a détruit plusieurs bâtiments", a affirmé à l'AFP Mohamud Addow, témoin de l'attaque. "J'ai vu plusieurs personnes conduites à l'hôpital, et plusieurs personnes mortes", a-t-il poursuivi Le gouvernement somalien a annoncé lundi la mort de l'un des plus hauts dirigeants du mouvement des shebab, dont la tête était mise à prix pour trois millions de dollars, lors d'une frappe aérienne dans le sud de la Somalie.