Une dame âgée agressée puis enfermée dans une pièce à Seraing: la police recherche le suspect

À la requête du parquet de Liège, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le jeudi 30 décembre 2021 entre 11h30 et midi, un individu a pénétré dans une habitation de la rue des Villas à Seraing. Il s'est saisi d'un couteau et a menacé la victime, une dame âgée. Il a abusé d'elle sexuellement, puis l'a enfermée dans une pièce de la maison. Il a ensuite volé différents objets avant de prendre la fuite. Quelques jours plus tard, l'auteur est revenu à proximité des lieux.

L'auteur est un homme âgé de 25 à 30 ans, il mesure approximativement 1m80 et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux noirs, les yeux foncés et le teint mate. Il a le visage joufflu et la peau abimée par de petites cicatrices ou boursouflures parsemées sur l'ensemble du visage.

Au moment des faits, il portait une casquette bariolée noir gris et blanc.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Cet avis est disponible sur www.police.be.