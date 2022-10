Climat - COP27: Guterres exhorte le monde à agir pour sauver l'espèce humaine

(Belga) Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté lundi le monde à agir à l'occasion de la prochaine COP27 afin de prévenir des catastrophes climatiques et sauver l'espèce humaine.

"Il s'agit pour nous d'une question de vie ou de mort, pour notre sécurité aujourd'hui et pour notre survie demain", a lancé M. Guterres lors d'une déclaration à la presse au siège de l'ONU à New York, à l'occasion de l'ouverture à Kinshasa d'une réunion préparatoire à la conférence annuelle sur le climat (COP27) de novembre en Egypte. M. Guterres a rappelé que depuis cet été les "impacts du climat à travers le monde étaient immenses". "Un tiers du Pakistan a été inondé. L'été en Europe fut le plus chaud en 500 ans. Les Philippines ont été frappées. La totalité de Cuba est dans le noir. Et ici aux Etats-Unis, l'ouragan Ian a brutalement rappelé qu'aucun pays, qu'aucune économie n'étaient préservés de la crise climatique", a énuméré le chef de l'ONU. Et tout "échec à agir sur les pertes et les destructions" provoquées par les catastrophes climatiques "conduiront à davantage de perte de confiance et de dégâts climatiques", a-t-il prévenu en exhortant la COP27 à "l'action". "C'est un impératif moral", a conclu M. Guterres. Pendant deux jours, la "pré-COP27" réunit dans la capitale de la République démocratique du Congo les ministres de l'Environnement et spécialistes d'une soixantaine de pays. Cette réunion n'est pas un cadre de négociations formelles mais doit permettre de faire le point des avancées possibles et des blocages à craindre lors de la COP27 sur les changements climatiques prévue à Charm-el-Cheikh du 6 au 18 novembre. (Belga)