Donald Trump porte plainte contre CNN pour diffamation et réclame 475 millions de dollars

(Belga) L'ex-président américain Donald Trump a porté plainte lundi contre la chaîne CNN, l'accusant de le diffamer parce qu'elle craindrait qu'il ne brigue de nouveau la présidence en 2024 et lui réclamant 475 millions de dollars en dommages et intérêts.

CNN, l'une des principales chaînes de télévision des Etats-Unis, "a cherché à utiliser son immense influence - prétendument en tant que source d'information de +confiance+ - pour diffamer le plaignant auprès de ses téléspectateurs et lecteurs dans le but de le vaincre politiquement", selon le texte de la plainte déposée en Floride. "La campagne de dissuasion de CNN, sous forme de diffamation et de calomnie contre le plaignant, n'a fait que monter ces derniers mois car CNN craint que le plaignant ne soit candidat à la présidence en 2024", selon la même source. Donald Trump réclame 475 millions de dollars en dommages et intérêts. Pendant tout son mandat, l'ex-président républicain a eu une relation exécrable avec de grands médias comme CNN et le New York Times, qu'il a baptisés médias "fake news" (fausses informations). Il se déchaînait régulièrement contre eux sur Twitter, d'où il a été depuis banni. (Belga)