Mexique: Orlene rétrogradée en tempête tropicale

L'ouragan Orlene, qui touché terre en catégorie 1 lundi matin dans le sud de l'Etat mexicain de Sinaloa, sur la côte pacifique, n'est plus qu'une tempête tropicale en fin de journée, ont annoncé les prévisionnistes.

Orlene a touché terre à 13H45 GMT, avec des vents maximums de 140 km/h, à 5 km au large de la ville d'Escuinapa, dans le sud de l'Etat de Sinaloa, selon la Commission nationale de l'eau du Mexique (Conagua). Rétrogradée en fin de journée en tempête tropicale à mesure qu'elle s'enfonce dans les terres, Orlene reste dangereuse en raison des vents et des pluies qui l'accompagnent pouvant provoquer inondations et glissements de terrain. Selon le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis, les vents maximums n'atteignaient plus que 55 kilomètres par heure et Orlene devrait se dissiper d'ici lundi soir. Aucun décès n'a jusqu'à présent été rapporté par les autorités. Quelque 400 personnes ont été emmenées dans des abris d'urgence par précaution, a écrit le gouverneur de l'Etat de Sinaloa, Rubén Rocha. Certains arbres et poteaux électriques ont cédé face au vent et 42.000 familles ont été privées de courant. De fortes pluies sont également tombées dans les États de Nayarit et de Jalisco. L'ouragan s'était formé samedi matin et sa force avait augmenté progressivement. Tôt dimanche matin, il avait atteint la catégorie 3 et était passé quelques heures plus tard en catégorie 4 sur une échelle allant jusqu'à 5. Il avait alors été qualifié d'ouragan "extrêmement dangereux" mais avait commencé à s'affaiblir dès dimanche après-midi. Les côtes atlantique et pacifique du Mexique sont exposées chaque année aux ouragans, en général entre mai et novembre. En octobre 1997, plus de 200 personnes avaient été tuées lors du passage de l'ouragan Paulina, de catégorie 4, sur les côtes du Pacifique.