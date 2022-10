Un hélicoptère s'écrase dans un quartier résidentiel aux Etats-Unis: la scène a été filmée (vidéo)

Un hélicoptère s'est écrasé samedi matin dans le jardin d'une famille américaine dans la ville de Fresno dans l'état de Californie. L'accident impressionnant a été filmé par une caméra incorporée dans la sonnette d'une résidence située à proximité.

Samedi, vers 10h du matin, Michelle Salazar était dans sa maison avec son frère et sa mère quand l'appareil s'est soudainement écrasé sur la pelouse. Elle témoigne sur CNN: "Ma mère a crié: sortez et courez. On avait peur que l'hélicoptère n'explose", détaille la jeune femme. A l'intérieur de l'hélicoptère, se trouvaient deux personnes. Les deux occupants ne sont que légèrement blessés.