Grève du rail: de grosses perturbations sont attendues ce mercredi

Ce mercredi 5 octobre, les syndicats des cheminots sont en grève. De grosses perturbations sont attendues sur le réseau ferroviaire.

Si vous devez prendre le train demain, vous allez devoir vous organiser. Les syndicats des cheminots sont en grève à partir de 22 h ce mardi soir et pour une durée de 24 h. Au niveau des perturbations qui sont attendues, aucun train ne circulera en province du Luxembourg et de Namur. Ailleurs, le trafic sera très perturbé.

"Au niveau du plan de transport alternatif, on n’aura malheureusement pas de train dans deux provinces : en province de Namur et du Luxembourg. Pour le reste des autres provinces, environ un quart des trains roulera. On n'aura pas de train ‘P’ donc ce sont ces trains qui roulent principalement en heure de pointe le matin et le soir. Il n’y aura donc quasiment pas de train ‘P’. Concernant les trains IC ou les trains S et L, on aura deux trains IC sur cinq environ. Ce sont les trains qui roulent entre les grandes villes. Pour les trains S ou L, c’est-à-dire les omnibus, on aura un train sur quatre" rapporte Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.