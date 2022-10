Lancement du panier RTL info / Test Achats : voici la "réelle" augmentation des prix dans les supermarchés

RTL info et Test Achats s’engagent désormais à suivre le pouvoir d’achat des Belges tous les mois, dès ce mardi 4 octobre. Nous suivrons l’évolution des prix des produits qui constituent le caddie de base des Belges, et nous tenterons d'en expliquer les causes et les conséquences.

Pour y parvenir, il y a des chiffres concrets, comptabilisés au fil des mois et des années. On parle des prix d'environ 3.000 produits, dans les magasins Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Lidl et Albert Heijn (présent en Flandre uniquement).

Les prix dans les supermarchés ont augmenté de 13,2% en un an

Et ça commence très fort. Selon les données les plus récentes, à savoir l'analyse du mois de septembre, l'augmentation globale moyenne des prix que nous avons observée est de 13,2% en un an (soit par rapport à septembre 2021). Les chiffres de Test Achats et RTL info sont donc supérieurs à l'inflation officielle (11,27%, voir les détails), qui se base bien entendu sur des critères dépassant le caddie de base des Belges.

Qu'est-ce qui a augmenté le plus en septembre 2022 ?

Les 3 produits dont le prix a le plus augmenté ce mois-ci sont :

Le papier d'aluminium (+ 42 % par rapport à septembre 2021)

(+ 42 % par rapport à septembre 2021) La moutarde (+ 38 %)

(+ 38 %) Les spaghettis (+ 37 %)

Viennent ensuite les articles en papier (papier toilette, essuie-tout et mouchoirs en papier, + 34 %), l'huile de friture (+ 34 %) ou encore le lait demi-écrémé (+29%), les filets de poulet (+23%) et la mayonnaise (+22%).

Qu'est-ce qui a baissé le plus en septembre 2022?

De l'autre côté du classement, voici les trois produits de supermarché dont le prix a le plus baissé:

Les citrons (-10%)

(-10%) Les pommes Granny Smith (-8%)

Granny Smith (-8%) Les tomates (-5%)

Avec les prix actuels, un ménage de deux personnes dépense en moyenne 5.759€ par an au supermarché, soit 468€ par mois. C'est 55€ de plus qu'il y a un an et 4€ de plus qu'il y a un mois…

Rendez-vous mercredi pour davantage de détails et d'analyses sur les tendances des prix des produits du supermarché.