Flambée des prix de l’énergie: les crèches ont-elles le droit d’augmenter leurs tarifs?

Le question/réponse RTL INFO du jour concerne à nouveau les prix de l’énergie. Personne n’est épargné par ces augmentations. Les crèches, par exemple, vont, aussi, voir leurs factures flamber.



D’où cette interrogation d’Isabelle : la crèche de mon enfant a-t-elle le droit d’augmenter ses tarifs de garde pour compenser l’augmentation des prix de l’énergie ? En l’occurrence, la crèche qui s’occupe de son enfant annonce 25% de plus.



Si Isabelle a inscrit son enfant dans l’un de ces établissements, tout dépend du contrat qu’elle a signé. Certains contrats prévoient effectivement des augmentations.



Mais il existe aussi des contrats fixes, de quelques mois, voire un an ou deux, dans lesquels aucune augmentation n’est prévue.



Il faut donc vérifier votre contrat pour savoir si la crèche peut vous réclamer plus.

Deux types de crèches

Maintenant dans les faits, avec cette hausse des prix inédite, tous les milieux d'accueil sont en difficultés. Et beaucoup font appel à la solidarité et à la bienveillance des parents.

Il y a deux types de crèches : les établissements privés, et les crèches subventionnées par l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance).



Deux tiers des crèches wallonnes sont privées, c’est-à-dire qu'elles fixent leurs prix, sans barème légal obligatoire.

Dans les établissements subventionnés par l’ONE, le prix est calculé en fonction des revenus des parents. Le secteur attend donc un sérieux coup de pouce.



D’ailleurs, cette question des prix de l’énergie est discutée en ce moment, entre la ministre compétente, l’ONE, et les acteurs du secteur. L’objectif est de se mettre d’accord sur les mesures de soutien. On devrait en savoir plus d’ici quelques jours.