Jérémy Ferrari se dévoile dans son nouveau spectacle: "J’avais du succès et ça n’allait pas quand même"

Dans le RTL INFO avec Vous de ce mardi 4 octobre, l’humoriste Jérémy Ferrari est venu parler de son spectacle Anesthésie générale sur le thème de la santé. "Je fais toujours des spectacles à thème. J’ai un spectacle d’autres sur les attentats, la géopolitique…", souligne-t-il sur notre plateau.

La santé, parce que Jérémy Ferrari aime aborder l’actualité et les sujets sociétaux sur scène – la crise des hôpitaux, le covid, l’hémopathie… - mais aussi parce qu’il se sent directement concerné. "Ca me trottait depuis un petit moment dans la tête", explique-t-il. "C’est un spectacle plus personnel puisque j’ai décidé de parler de mes soucis de santé, je n’avais jamais parlé de moi sur scène." En cause: une tentative de suicide, une cure de désintox, une "liste de diagnostics de maladies invisibles" (haut potentiel intellectuel, hyperactivité, trouble de l’attention…) que Jérémy Ferrari a décidé d’évoquer sur scène. "J’avais du succès et ça n’allait pas quand même..." En espérant éveiller certaines consciences, par le biais de l'humour et de l'autodérision.

"Je me suis retrouvé devant une fenêtre à vouloir sauter dans le vide donc je sais ce que c’est d’arriver à un moment où on croit qu’on ne peut plus rien faire. Mais on peut encore faire quelque chose, c’est ça aussi le message de ce spectacle", confie-t-il. L’humoriste promet qu’il réussit à faire rire le public avec ses troubles personnels. "Le moment où je raconte mon suicide, c’est un des moments les plus drôles du spectacle, j’arrive à faire marrer les gens avec ça aussi, c’est tout un art."

Du divertissement à la thérapie, il n’y a qu’un pas dans Anesthésie générale.

Forest National à Bruxelles le 28 janvier