L'inflation encore en hausse en octobre: c'est le plus haut niveau en près de 50 ans

L'inflation devrait atteindre 11,85% en octobre, a annoncé mardi le Bureau du Plan.

L'inflation s'élevait à 11,27% en septembre, soit le plus haut niveau en près de 50 ans. Selon les dernières prévisions du Bureau du Plan, un nouveau plafond sera atteint en octobre.

L'indice santé - soit l'inflation hors boissons alcoolisées, tabac et carburants - serait encore plus élevé en octobre, à 12,11%. Concernant l'indice-pivot, le Bureau table toujours sur des dépassements en octobre, décembre, mars et juin prochains.