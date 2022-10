Nouveau marathon de contrôles vitesse sur les routes ce mercredi: il durera 24 heures

La 17e édition du marathon de la vitesse sera mise en place ce mercredi 5 octobre par la police fédérale de la route en collaboration avec les zones de police locales. Celui-ci se tiendra à partir de 6h00 du matin et se terminera 24 heures plus tard.

Il s'agira du deuxième marathon du genre cette année, après celui organisé en mars dernier. Plus d'une centaine de zones de police locales ainsi que la police fédérale contrôleront de concert les usagers de la route sur les autoroutes et les axes secondaires. Par cette action, la police "veut surtout encourager et sensibiliser les conducteurs à rouler moins vite. Elle rappelle qu'en 2021, la vitesse excessive a causé 485 accidents sur les routes belges. "La sécurité routière est l'une des priorités de la Police Intégrée. En effet, la vitesse excessive constitue l'une des premières causes d'accidents. Polices locales et police fédérale organisent donc des actions de prévention et de contrôle en permanence", annoncent les forces de l'ordre. Lors de l'édition précédente, 869.525 véhicules ont été contrôlés. Parmi ceux-ci, 33.188 (3,82%) roulaient trop vite. Les policiers ont également procédé à 75 retraits de permis.