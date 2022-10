Nouvel album et tournée pour Depeche Mode, orphelin d'Andy Fletcher

Orphelin de leur membre fondateur Andy Fletcher, le groupe britannique Depeche Mode, pionnier de la pop synthétique, va sortir en 2023 un nouvel album, suivi d'une tournée mondiale, la première depuis cinq ans.

Intitulé "Memento Mori", ce 15e album studio devrait sortir en mars prochain, a annoncé mardi à Berlin le chanteur du groupe, Dave Gahan.

"Nous avons l'occasion de faire de la musique et de la jouer pour vous, en espérant vous apporter un sentiment de joie et de solidarité, à notre petite échelle, dans un monde qui semble constamment en proie à une certaine forme d'agitation", a dit Gahan lors d'une conférence de presse.

Inspiré à la fois par la pandémie et par la perte de Fletcher, décédé en mai dernier à 60 ans, l'album précèdera une tournée, la 19e du groupe, qui débutera en mars en Californie, à Sacramento. Des concerts sont notamment prévus à Londres, Berlin et Paris.

"Lorsque nous étions en studio, il nous arrivait souvent de plaisanter et de parler de certaines choses, et bien sûr, +Fletch+ nous manquait", a raconté Gahan. Fletcher participera ainsi à la tournée "en esprit, pour nous juger".

"Memento mori", ou "Souviens-toi que tu dois mourir", "ça a l'air très morbide mais on peut aussi le voir de façon très positive, dans le sens +vivez chaque jour au maximum+", a de son côté commenté Martin Gore, principal auteur-compositeur du groupe.

Depeche Mode a vendu plus de cent millions de disques dans le monde. Parmi ses plus grands hits, "Just can't get enough", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again", ou "Walking in my Shoes".

Pionniers de la pop synthétique au début des années 1980, ils ont fait évoluer ce genre jusqu'à s'en affranchir en s'ouvrant aux guitares au début des années 1990.

Le groupe, admis au Rock and Roll Hall of Fame en 2020, a connu un immense succès avec l'album "Violator" (1990), qui comprend notamment les tubes "Personal Jesus" et "Enjoy the Silence".

A l'origine, le groupe comprenait le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan.

Vince Clarke a quitté le groupe à la fin de l'année 1981 et a été remplacé deux ans plus tard par Alan Wilder.

Le dernier album studio de Depeche mode, "Spirit", était sorti en 2017, et avait aussi été suivi d'une tournée en Europe et sur le continent américain.