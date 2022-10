L'application scolaire Smartschool rend les photos de profil invisibles pour les élèves

(Belga) La plateforme scolaire numérique Smartschool a décidé de rendre invisibles pour les élèves les photos de profil publiées sur l'application après l'utilisation de certaines images sur des vidéos diffusées sur TikTok.

Plusieurs directions d'écoles secondaires qui recourent à cet outil numérique se sont en effet rendu compte que les photos de profil de certains de leurs élèves publiées sur Smartschool avaient été détournées à des fins malveillantes. "Nous avons décidé d'agir rapidement", commente Sergio Destino, porte-parole de Smartschool, une entreprise belge qui lancé sa plateforme scolaire il y a une dizaine d'années déjà et aujourd'hui bien présente tant au nord qu'au sud du pays. "Les élèves ne pourront dorénavant plus voir les photos de leurs condisciples, sauf si l'école décide elle-même de les rendre à nouveau visibles. Les enseignants pourront, eux, toujours voir les photos de profil". L'application Smartschool sert d'outil de communication numérique entre les élèves, professeurs et parents. Elle offre également d'autres outils, comme un journal de classe numérique, la publication de résultats scolaires et bulletins, etc. (Belga)