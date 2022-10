"Unia laisse des gens sur le côté"

(Belga) Le ministre flamand du Vivre ensemble Bart Somers s'en est pris mardi au centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia, lors du débat au Parlement flamand portant sur le décret de création de l'Institut flamand des droits humains (Vlaams Mensenrechtenistituut, VRMI).

Le fait qu'Unia indique sur son site internet que, en attendant la sortie de la Flandre d'Unia (prévue pour mars 2023) elle ne traite plus les dossiers dans le domaine de l'enseignement et du logement néerlandophones est "étonnant", selon le ministre Open Vld. "Unia laisse tomber des gens", a déclaré Bart Somers. La Commission de l'Égalité des chances du Parlement flamand a donné mardi son feu vert à la création de l'Institut flamand des droits humains (VMRI). Cet Institut doit compenser la sortie flamande de l'Unia en mars 2023. Le site Internet d'Unia indique qu'en attendant cette sortie, le centre continuera d'enregistrer les signalements de discrimination relatifs aux compétences flamandes. Mais poursuit : "Unia n'ouvre aucun nouveau dossier en rapport avec la discrimination dans le domaine de l'enseignement néerlandophone et du logement en Flandre." Le député flamand Tom Ongena (Open Vld), qui a mis ce point en évidence lors du débat, a qualifié l'attitude d'Unia de "scandaleuse". Il a été rejoint en cela par le ministre issu du même parti Bart Somers. "Ce qu'Unia fait maintenant est inacceptable", a-t-il déclaré sèchement. Selon le ministre, Unia "abandonne" les locataires discriminés. "Nous paierons Unia jusqu'au 15 mars. Nous contribuons pour qu'Unia puisse protéger ces personnes. Qu'ils disent maintenant qu'ils ne le font plus est totalement inacceptable." "Et même si nous ne les payions pas plus, on s'attendrait à ce qu'une institution comme Unia continue à défendre ces personnes. Qu'ils ne le fassent pas, c'est étonnant pour moi", a déclaré Bart Somers. (Belga)