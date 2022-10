Comptes Instagram: victoire procédurale de Booba face à l'influenceuse Magali Berdah

Le rappeur Booba a obtenu une victoire procédurale dans son conflit avec Magali Berdah, la papesse des influenceurs, avec la rétractation par le tribunal de Marseille de sa demande de fermeture d'un compte Instagram de l'artiste, d'après une ordonnance consultée par l'AFP mardi.

Mais cette victoire est purement formelle, le compte Instagram @OKLM du rappeur restant bien fermé.

Le 30 mai, le tribunal judiciaire de Marseille avait ordonné la fermeture du compte Instagram du rappeur, après une requête de Mme Berdah qui accusait Elie Yaffa (alias Booba) de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ce dernier avait rapidement ouvert un nouveau compte Instagram ("@eliyaffaofficiel") et avait fait appel au juge des référés.

Le 1er juin, la justice marseillaise avait émis une ordonnance similaire concernant le compte Twitter de l'intéressé (@booba). Ce compte est par contre toujours ouvert.

Dans son ordonnance de référé lundi, le tribunal judiciaire a reconnu que sa décision initiale avait été rendue "sur une base légale irrégulière et doit de ce fait être rétractée". Il s'est néanmoins déclaré "incompétent" concernant un éventuel rétablissement du compte, demandé par la défense du rappeur.

Il s'agit d'"un point purement procédural", a souligné Meta, la maison mère d'Instagram, auprès de l'AFP, rappelant que la décision de désactiver le compte de Booba "a été prise en application" de règles internes à Instagram, à la suite de signalements d'utilisateurs et de l'ordonnance du tribunal, "mais aucunement à la demande" de Mme Berdah.

"Tu as perdu Magali, et tu vas perdre sur tout le reste", a toutefois réagi sur Twitter le rappeur, engagé depuis plusieurs mois dans un conflit juridique et médiatique avec Magali Berdah, patronne de Shauna Events, une des principales agences d'influenceurs en France.

Début septembre, la justice a ouvert une enquête pour "pratiques commerciales trompeuses" contre Shauna Events, à la suite d'une plainte formulée par le rappeur.

De son côté Magali Berdah a obtenu l'ouverture d'une enquête contre Booba. Celle-ci est ouverte au Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris depuis le 1er juin, notamment pour menace de mort, harcèlement par un moyen de communication électronique et injure publique à raison de l’origine et du sexe.