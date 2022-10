La ministre flamande de la Santé est en burn out: un phénomène qui s’amplifie chez les politiques

La numéro 2 du gouvernement flamand, Hilde Crevits (CD&V), est en burn out. Personnalité très populaire, au Nord du pays (6ème dans notre Grand Baromètre), elle a communiqué officiellement son retrait de la politique pendant au minimum 4 semaines, un arrêt prescrit par son médecin.

La ministre flamande du Bien-être et de la Santé, Hilde Crevits, devra se reposer durant quatre semaines encore, après avoir été victime d'un malaise le 24 septembre, a-t-elle annoncé dimanche dans un message posté sur son compte Instagram.



"Parfois, vous allez trop longtemps et trop profondément dans le rouge. Honnêtement, je pensais que cela ne m'arriverait pas, et pourtant ?", a écrit la ministre CD&V.

Mme Crevits avait été victime d'un malaise le samedi 24 septembre, en pleines négociations sur l'élaboration du budget flamand pour 2023. Elle avait été hospitalisée par mesure de précaution.

"A mon grand regret, je n'ai pas suffisamment récupéré pour revenir avec toute l'énergie (nécessaire). Sur ordre de mon médecin, les quatre prochaines semaines sont entièrement consacrées à un rétablissement complet", a-t-elle précisé dimanche sur Instagram. La ministre sera remplacée durant son arrêt-maladie par ses collègues Brouns et Dalle avec l'aide des collaborateurs de son cabinet.

De plus en plus de personnalités politiques touchées

Jusqu’ici, le burn out était un phénomène assez rare, au sein de notre classe politique. Un cas emblématique : les deux mois d’arrêt du ministre Guy Vanhengel, il y a une quinzaine d’années. Et c’est presque tout.

Des femmes et des hommes politiques sont souvent à bout physiquement, mais rares sont ceux jusqu’ici qui reconnaissaient avoir besoin de repos, et mettre leur carrière sur pause, au risque de passer pour "des faibles".

Or ces deux dernières années, les burn out sont devenus plus fréquents. On a connu le burn out du bourgmestre écolo de Forest, Stéphane Roberti. Celui du député bourgmestre de Bredene. Le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon. 30 bourgmestres dans 27 communes ont démissionné avant la moitié de leur mandat, pas tous pour burn out, mais la fatigue se fait sentir, parmi les élus.

Les crises à répétition, la disponibilité permanente, les insultes sur les réseaux sociaux sont parfois cités, pour expliquer ce besoin de s’arrêter.

En France, ces derniers temps, des "stars de la politique", comme Jean-Luc Mélenchon, le ministre de l’intérieur Gérard Collomb ou le ministre de la Santé Olivier Véran ont confié avoir touché leurs limites physiques ou avoir eu besoin d’arrêter momentanément le travail pour épuisement.