Guerre en Ukraine: Zelensky revendique des avancées "rapides et puissantes" de son armée dans le Sud

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué mardi des avancées "rapides et puissantes" de son armée dans le Sud, faisant état de "dizaines" de localités reprises "cette semaine" aux Russes dans cette région et dans l'Est.

L'armée ukrainienne réalise des avancées "assez rapides et puissantes dans le sud de notre pays", a-t-il déclaré dans son adresse quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. "Des dizaines de localités ont été libérées rien que cette semaine" dans les quatre régions annexées en fin de semaine dernière par la Russie, s'est félicité M. Zelensky.

Il a notamment cité huit localités reprises par les forces de Kiev dans la région de Kherson (sud), où l'armée russe a reculé selon des cartes présentées mardi par le ministère russe de la Défense.

Les cartes montrées par Moscou, comparé à celles de la veille, montrent que les forces russes ont quitté un grand nombre de localités dans la région de Kherson, notamment celle de Doudtchany sur la rive occidentale du fleuve Dniepr, alors que l'armée ukrainienne y mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines, qui peinait à percer jusqu'à présent.

La carte de la région de Kharkiv (nord-est) montre, elle, que les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale de la rivière Oskil, dernière zone de la région qu'ils contrôlaient encore. "Nos militaires ne s'arrêtent pas. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous chassions l'occupant de l'ensemble de nos terres", a assuré le chef de l'Etat ukrainien.

Les succès de l'Ukraine surviennent alors que Moscou tente de projeter sa puissance en annexant plusieurs régions qu'elle ne contrôle pas. L'avancée rapide des troupes ukrainiennes pose des problèmes aux unités russes sur plusieurs lignes de front à la fois. La Russie a récemment dû retirer des milliers de soldats pour empêcher l'encerclement par les forces ukrainiennes de la ville de Lyman, dans l'est du pays.