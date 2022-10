Malgré un tollé international, Poutine finalise l'annexion de quatre régions ukrainiennes et nomme des dirigeants

Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi la loi d'annexion de quatre régions ukrainiennes et les décrets nommant formellement à leur tête les dirigeants que Moscou y avait déjà mis en place.



Les textes signés par le dirigeant russe stipulent que les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia sont acceptées "au sein de la Fédération de Russie en conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie".



M. Poutine, malgré un tollé international et des défaites militaires sur le terrain, a annexé ces quatre territoires que l'armée russe contrôle en partie, estimant qu'ils revenaient de droit à la Russie après l'organisation à la hâte de prétendus référendum.

Dans la foulée, l'armée russe a essuyé de nouveaux revers militaires dans le Nord-Est du pays ainsi que dans la région de Kherson.