 Dila et Johane, mamans solo, ont des factures d'énergie de plus de 1.000€/mois: peuvent-elles vraiment modifier cet acompte ?

La boule au ventre, de nombreux Belges ont été surpris au moment de découvrir leur nouvelle proposition de factures d'acompte pour l'électricité et le gaz naturel. C'est le cas de Dila et Johane, qui ont partagé ces montants "fous" via le bouton orange Alertez-nous. Des sommes qui ne sont actuellement plus exceptionnelles, hélas.

Peuvent-elles refuser ces propositions de factures d'acompte ? Comment les adapter au mieux à leurs situations financières ? Le porte-parole du fournisseur d'énergie Engie et Test Achats livrent quelques conseils.

Je trouve ça effarant

Habitante de Hal (Brabant flamand), Dila raconte avoir été obligée de modifier l'acompte annoncé par son fournisseur TotalEnergies.

"Je lis chaque jour le montant mirobolant des factures d’énergies des commerçants. J'ai par exemple vu qu’un coiffeur est passé de 300€ à 1400€. Je me rends compte de la folie que je subis. Je suis passée de 250€ d’acompte pour le gaz et l'électricité à 1250€, pour la même consommation", confie-t-elle.

Dans l'incapacité de payer un tel montant, Dila dit avoir "négocié" au téléphone avec le service clientèle de son fournisseur pour finalement atteindre un acompte de 999 euros à payer mensuellement. "Je vis avec un enfant. Je trouve ça effarant. Je suis loin d'avoir les revenus nécessaires. J'ai dit à mon fournisseur que je ne pourrai pas payer ce montant. Je suis en train de m’enfoncer alors que je gérais très bien mon budget."







Du côté de Ans, en province de Liège, Johane se retrouve dans une situation similaire. En se rendant sur son profil Luminus, elle s'est rendu compte en septembre dernier qu'on lui demandait à présent un acompte de 957 euros pour le gaz, et 431 euros pour l’électricité. "Alors qu’avant, j’étais à 200 euros pour le gaz et à 176 euros pour l'électricité", précise-t-elle.

Un total de 16.656€ par an: j'ai failli faire une crise cardiaque

"J'ai failli faire une crise cardiaque", poursuit-elle. "Cela fait un total de 16.656€ par an pour mon gaz et mon électricité. Je vis seule avec mes 2 filles, une semaine sur deux, dans une petite maison mitoyenne, qui vient d'être entièrement rénovée (toiture, châssis, nouvelle chaudière et nouvelle installation de chauffage). Ma consommation annuelle de gaz est de 1146m³/an et en électricité, 1200kwh/an. J'imagine que je ne suis pas la seule dans le cas, mais le monde devient fou! Ça ne peut plus continuer... Toute notre économie va s’effondrer!"

Face à ces montants, Johane n'a pas choisi l'option de négocier une diminution de ses acomptes comme l'a fait Dila. "J’ai tout remis à 200 euros par mois et j’ai supprimé la domiciliation", dit-elle.

"J’aurai ma régulation en septembre 2023, et pour l’instant, je m’attends à recevoir une facture de 6.200 euros dans un an. Ce que je ne saurai pas payer. J’ai un salaire correct, mais du coup, je n’ai droit à aucune aide. Cela m’enfonce car je n’ai accès à rien. Voilà la situation en résumé."





Comment choisir ou négocier au mieux son acompte ? Nous avons posé la question à Olivier Desclée, le porte-parole d'Engie.

"Peut-on vraiment choisir son acompte énergie? En théorie, oui. On propose un acompte qui va tenir compte du coût au moment du décompte final. Si les acomptes sont trop bas, le montant du décompte final va être élevé", rappelle-t-il.

"Pour de bonnes raisons, le client est toujours libre de modifier son acompte à la hausse, comme à la baisse. Mais ça va se refléter dans le décompte final, qui va rester le même. Pour des accidents ou dépenses non prévues, on peut comprendre qu’il faille baisser l’acompte. Mais finalement, le décompte va tenir compte du volume que vous avez consommé et du tarif qu’on vous applique. Si vous n’avez pas suffisamment payé lors des acomptes, vous allez vous retrouver dans des difficultés reportées."

On fait crédit au client d’une certaine manière

Le fournisseur insiste-t-il pour rester à un certain montant ? "Oui car sinon, en réalité, on fait crédit au client d’une certaine manière. Les acomptes se basent sur la situation du contrat du client et le volume de ce qu’il consomme. On ne force personne à payer un montant d’acompte, sauf s’il y a un mauvais historique de paiement. Alors là on est plus strictes sur l’octroi de changement de l’acompte. Le message important à faire passer est qu’il est important de payer les acomptes les plus proches possibles de ce qu’on pense que va être le décompte final pour éviter les mauvaises surprises."

250.000 personnes en difficulté de paiement chez Engie !



Engie reçoit actuellement 5.000 appels de clients par semaine, qui cherchent des solutions pour "maîtriser" au mieux l'évolution du coût de l'énergie. 10% des clients (250.000 personnes) de ce fournisseur d'énergie ont annoncé avoir "des problèmes pour payer les acomptes". "4.000 plans de paiement octroyés chez Engie chaque semaine, ce qui représente 4 millions d'euros", précise Olivier Desclée.

"On n’a pas de boule de cristal sur l’évolution du coût de l'énergie, mais ce qu'on peut maîtriser, c’est sa consommation. Si le prix ne bouge pas avec un acompte à 999 euros, et qu'on arrive à réduire sa consommation par rapport à sa consommation, ça sera suffisant, et c’est tant mieux. Même si 999 euros, par rapport à ce qu’on a connu, c’est un montant très important. Il se pourrait que les prix augmentent encore et j’invite les citoyens à bien suivre leur acompte. Mais si les prix baissent, et on espère tous ça, cet acompte sera peut-être trop important", déclare le porte-parole d'Engie.

Et d'ajouter: "Le décompte final peut dépendre de la consommation et des économies faites, mais également de l’évolution des prix. Il faut donc vraiment suivre ça de près. S’il y a un montant impossible à payer dans un an par exemple, il y a toujours moyen de mettre en place un plan de paiement. Mais c’est un risque que vous prenez car il va se rajouter aux acomptes que vous allez payer l’année d’après. Je pense qu’il faut être au plus près de sa consommation et veiller à ce que les acomptes correspondent au coût final. La meilleure chose à faire est d’aller voir tous les 2-3 mois si son acompte est toujours adapté. Aller vérifier tous les jours n’a pas beaucoup d’intérêt. L’acompte est là pour lisser l’impact du contrat, de l’effet de l’hiver sur les saisons plus chaudes. Dans le contexte actuel, économiser de l’énergie est la meilleure chose qu’on puisse faire."

Le montant proposé par le fournisseur est-il réaliste ?

Sur son site internet, Test Achats répond à cette question: "Malheureusement, cela est très difficile à vérifier. Un fournisseur calculera votre proposition d'acompte en fonction de l'évolution des bourses de l'électricité, de votre consommation et de la date à laquelle vous recevez normalement votre facture annuelle", précise l'association de consommateurs. "Si vous recevez normalement votre relevé annuel en décembre et que vous avez payé trop peu au cours des huit premiers mois, vous risquez de vous voir proposer un montant élevé dans votre espace client, car le manque à gagner est réparti sur les quatre mois restants."

"Le calcul d'une avance correcte suppose que vous sachiez à combien s'élèvera le prix de l'énergie dans les mois à venir. Mais la seule certitude est que cette évolution est incertaine. Personne ne peut prédire les prix. Il n'est malheureusement pas exclu qu'ils augmentent pendant l'hiver. Et la période hivernale est déterminante pour votre facture de chauffage. Si vous avez encore un compteur analogique, certains fournisseurs vous permettent de saisir régulièrement les relevés de votre compteur dans l'espace client en ligne afin de vérifier si le montant de votre acompte est toujours correct."

Que faire si on ne peut pas payer les montants réclamés ?

"(...) Si vous ne pouvez pas payer votre facture d'acompte, réduisez le montant à ce qui est faisable pour vous. Sachez simplement que la plupart des fournisseurs n'autorisent qu'une réduction de 20 % maximum via votre espace client en ligne", souligne Test Achats. "Si vous voulez réduire encore plus votre facture, contactez directement votre fournisseur. Dans ce cas, Mega demandera même un document prouvant votre consommation, comme un devis d'installation de panneaux solaires. Mais sachez que la législation ne l'exige absolument pas, et que vous n'êtes donc absolument pas obligé de fournir quelque preuve que ce soit à votre fournisseur d'énergie", conclut l'association de consommateurs.

Energie: mieux gérer sa consommation d'électricité devient nécessaire :