Le prix des pâtes augmente, celui des tomates diminue: comment l'expliquer?

Le prix des pâtes a augmenté de 37% en un an, mais celui des tomates a diminué de 5% sur la même période. Comment expliquer les variations de prix de ces deux aliments?

Pour Jean-Louis, le coût de production des pâtes a augmenté depuis quelques mois à cause de la hausse des prix de l'énergie. "Notre séchoir est un gros consommateur d'électricité car on le fait tourner jusqu'à 36 heures", indique-t-il.

Ce producteur a donc dû augmenter le prix de ses pâtes de 8%. "La main d'oeuvre, le travail, la moisson, la réparation d'une machine... toute coûte plus cher", poursuit Jean-Louis.

Les spaghettis coûtent plus cher. D'après une enquête de Test Achats, en un an, les spaghettis ont augmenté de 37%, soit un des produits qui a le plus augmenté.

A l'inverse, dans les produits qui ont le plus baissé, on retrouve les tomates (-5% en un an). C'est une des conséquences du trafic maritime en arrêt il y a quelques mois, mais ça n'est que temporaire. Les spécialistes s'attendent à une augmentation pour 2023. La production de tomates devrait être limitée à cause de la hausse des prix de l'énergie.