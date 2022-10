Bigflo et Oli dévoilent les secrets du clip Coup de vieux avec Julien Doré: "On a appuyé sur REC et il ne savait pas ce qu’il allait faire"

Bigflo et Oli étaient les invités du RTL INFO avec Vous de ce mercredi 5 octobre.

Après deux années d’absence pour se recentrer, les deux rappeurs reviennent en force sur le devant de la scène. Leur tout dernier album, "Les Autres, c’est nous", regorge de surprises, de confidences sur leur passé mais également de duos plus entraînants qu’improbables: MC Solaar, Francis Cabrel - "C’est l’idole de notre mère, un artiste qui a beaucoup compté dans notre carrière" souligne Oli - et évidemment Julien Doré, dont le titre Coup de vieux cartonne depuis sa sortie.

Les secrets de Coup de vieux

Avant toute chose, il faut savoir que Bigflo et Oli sont adeptes du participatif. "En ce moment on fait que des clips avec un concept fort autour, on ne veut plus juste se mettre en studio avec du maquillage et des danseurs, on veut faire un truc vraiment original", explique Bigflo, lassé des conventions.

Pour le clip de Coup de vieux, réalisé par le belge Brice VDH, les deux frères ont donc demandé des idées à leurs fans et c’est celle du clip improvisé pour Julien Doré qui est ressortie, mêlée à d'autres comme faire intervenir des sosies de Julien Doré. "Julien Doré n’était pas au courant du clip, indique BigFlo. On lui a juste donné une adresse et un rendez-vous et à partir du moment où il est sorti de la voiture, ça tournait. On a appuyé sur REC et il ne savait pas ce qu’il allait faire."

Le morceau évoque le temps qui passe et est truffé de références qui parleront aux 30 – 40 ans : on y parle des tubes de l’été, de couilles de mammouth, des jeux vidéos, des Pogs… mais aussi d’Hélène et les garçons, à la grande surprise pour Julien Doré qui en est un grand fan. "On l’a perdu totalement, c’est son idole d’enfance !", s'amuse Bigflo.

"On a plein d'idées encore"

"Une expérience hyper marrante" pour nos invités, une belle surprise pour le chanteur mais aussi pour le public… Et c’est n’est pas fini. "On a plein d’idées encore!", promettent les deux frères sur le plateau.

En attendant, ils concoctent pour les fans un show qui est "en pleine préparation". "On aime bien les gros spectacles, nous ! Un vrai spectacle avec des vidéos, des invités, plus de musiciens, ça ne sera pas minimaliste!" Avis aux amateurs.

Bigflo et Oli, le 24 mars au Palais 12