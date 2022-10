Marianne quitte son hôtel à Bruxelles et disparaît: l'avez-vous vue?

Marianne MOLLOY, une femme âgée de 56 ans, est arrivée d’Irlande le 30 septembre 2022 pour un séjour professionnel et séjournait dans un hôtel de la rue du Châtelain à Bruxelles.

Le lundi 03 octobre 2022, en soirée, elle a quitté sa chambre d’hôtel en laissant tous ses effets personnels, et ne s’est plus manifestée depuis.

Madame MOLLOY mesure approximativement 1m65 et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux blond gris, et porte parfois des lunettes. Il se peut qu’elle se présente sous son nom de jeune fille: WALSH.

Elle est anglophone mais s’exprime également en français. Madame MOLLOY peut paraître confuse et désorientée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email: avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Bruxelles.