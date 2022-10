Jules Hesters "espère secrètement un top 5" dans la course à l'élimination des mondiaux

(Belga) Jules Hesters, 23 ans, prendra part à l'omnium et surtout à la course à l'élimination lors des championnats du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Hesters avait décroché trois titres européens consécutifs chez les juniors dans cette dernière discipline, entre 2018 et 2020. Lors des derniers championnats d'Europe, il a fait le saut avec brio chez les élites en remportant la médaille de bronze.

"Je suis content de participer à l'omnium aux Championnats du monde. C'est l'occasion idéale de voir où nous nous situons par rapport aux autres et au niveau mondial. Dans l'omnium, il y a quatre épreuves. Dans le scratch et l'élimination, je dois essayer de maximiser mon total de points. Dans le contre-la-montre et la course aux points, je devrai peut-être limiter les dégâts. Si je pense déjà à être candidat à l'omnium aux Jeux ? Le chemin est encore long jusqu'à 2024, mais ces Mondiaux constituent une excellente occasion de me jauger", déclare Jules Hesters. L'élimination sera également au programme du coureur de 23 ans. "J'ai une certaine expérience de cette discipline. On attendra de voir comment je me remets de l'omnium. Les coureurs les plus forts y seront au départ. Secrètement, j'espère une place dans le top 5. Cependant, après les championnats d'Europe, je suis tombé malade. J'ai été à l'hôpital pendant un moment. Ces dernières semaines, ma forme s'est améliorée. À Aigle, je me sentais fort. J'espère avoir les derniers pourcents dans les jambes lors des championnats du monde", a conclu le Gantois. (Belga)