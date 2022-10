Météo - Un ciel assez ensoleillé jusque dimanche

(Belga) Le temps sera assez ensoleillé dans la plupart des régions, jeudi. Des nuages bas pourraient temporairement se former sur le versant sud du relief ardennais à l'aube, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 13 et 15°C en Haute Belgique, et entre 16 et 18°C ailleurs, sous un vent généralement modéré d'ouest-sud-ouest à sud-ouest. Cette nuit, le ciel sera serein à peu nuageux dans la plupart des régions. Dans le nord-ouest, quelques champs nuageux pourront toutefois apparaître. Des bancs de brouillard pourraient se former dans les vallées de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 1 et 5°C au sud du sillon Sambre et Meuse, entre 5 et 9°C dans les autres régions de l'intérieur des terres, et autour de 10 ou 11°C dans la région côtière. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, revenant au sud. Dans l'extrême ouest, le vent sera généralement modéré. Vendredi, le temps sera assez ensoleillé, avec progressivement assez bien de champs nuageux élevés et parfois quelques cumulus. Les maxima oscilleront entre 13 et 15°C en Haute Belgique et 16 à 18°C en Basse Belgique et en Gaume. Le vent sera modéré, à parfois assez fort au littoral, de sud-ouest à sud-sud-ouest. Samedi, une zone de pluie sur l'Ardenne quittera rapidement le pays par les frontières de l'est en matinée. Sur l'ouest et le centre, le temps sera déjà sec avec de belles périodes de soleil. Ce temps se généralisera ensuite à l'ensemble du pays. Le vent sera faible à généralement modéré d'ouest-nord-ouest et les maxima varieront entre 11 et 16°C. Dimanche, le temps sera sec et assez ensoleillé avec seulement des nuages d'altitude, qui deviendront plus denses sur l'ouest en fin de journée. Sous un vent faible à modéré de sud-est, les maxima se situeront entre 13 et 17°C. (Belga)