Vos frites bientôt cuites par un robot? "Avec plus de plaisir que n’importe quel humain"

Aux Etats-Unis, un laboratoire californien a mis au point un robot qui gère en grande partie la cuisson des frites dans les fast-foods. La technologie va-t-elle, à terme, remplacer l'être humain dans les friteries?

Le bras du robot qui construisait les voitures vient de faire sortir la main de l’homme de la cuisine. Caméra, intelligence artificielle et automation, c’est la célèbre recette du capitalisme à la sauce américain...pour cuire des frites.

"Lorsqu'une commande passe par le système dans le restaurant, automatiquement la machine prend un produit congelé", explique Mike Bell, directeur général de Miso Robotix à Pasadena. "Elle le fait frire pendant une durée précise et suit le produit jusqu’à la fin. C’est fait plus vite et avec plus de plaisir que n’importe quel humain…"

À l’origine, Flippy, le bras cuiseur, devait juste retourner les hamburgers. Mais les restaurateurs ont remarqué qu’ils perdaient beaucoup plus de temps à la cuisson des frites.

"C'est le poste qui est souvent le plus difficile à pourvoir et à conserver", indique Mike Bell. "Ça n'enlève vraiment rien aux travailleurs de la restauration. En réalité, ils sont ravis d'avoir de l'aide pour pouvoir faire autre chose."

Et chez nous?

Mais qu'en pensent les professionnels chez nous? Charles, un passionné de patates n’accepterait jamais de cuire autre chose que des frites coupées à la main. Nous lui avons demandé de regarder l’avenir droit dans les yeux. Est-ce un bras de fer ou une main tendue par des ingénieurs et un robot? Et là, le cœur du commerçant reprend un peu le dessus. "Si vous payez une personne en moins, c'est 60.000€ de gagné", affirme Charles Devogelaere, patron de friterie. "Si ça coûte 300.000€, en cinq ans c'est amorti."

Je préfère une personne humaine

Il restera à convaincre les clients. Car même les plus fidèles risque d’avoir un peu de mal à avaler l’idée. "Pourquoi un robot?", s'indigne une cliente de la friterie de Charles. "On ne sait pas parler avec le monsieur. Ça ne me convient vraiment pas, je préfère une personne humaine."

L’industrie de la restauration aux Etats-Unis ne devrait pas mettre longtemps à adopter le système. Certains disent déjà que Flippy est la première grande révolution dans la cuisine depuis l’arrivée du lave-vaisselle.