Enlèvements et vols avec violence dans le "Carré": 7 Liégeois devant la justice

L'examen du dossier de sept Liégeois poursuivis pour des faits d'enlèvements commis dans le "Carré" de Liège en septembre et octobre 2021 débute ce jeudi.

Une vague d'enlèvements et de vols violents avait eu lieu en septembre et octobre 2021 dans le centre de Liège. Plusieurs individus avaient été la cible d'une bande qui attaquait principalement des personnes isolées dans la rue ou sous l'influence de la boisson. L'objectif de cette bande était de séquestrer les victimes avant de les dépouiller de leurs objets de valeur. Six enlèvements et deux tentatives avaient eu lieu. Les faits avaient pris fin lors d'une surveillance et l'interpellation des auteurs qui s'apprêtaient à sévir à nouveau.

Les prévenus encourent de lourdes peines

Sept prévenus, âgés de 19 à 32 ans et issus de la région liégeoise, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de tentatives de vols avec violences, séquestrations, séquestrations sous la menace de mort, vols avec violences, extorsions sous la menace d'armes, entrave méchante à la circulation, fraude informatique, traitements dégradants et association de malfaiteurs. Les prévenus encourent de lourdes peines de prison en raison de la gravité des préventions.