"Il y a beaucoup d’offres d’emplois, ça motive!": le génie civil recrute et des formations rapides existent en Belgique

À Frameries, dans ce centre de formation dédié au génie civil, de la précision est demandée à Jean-Michel. Actuellement en formation au génie civil, i doit apprendre à maîtriser la pince de tri. Et le geste semble être entré en tête de cet ancien couvreur en pleine reconversion pour conduire des engins. "Je suis en fin de formation, j’espère trouver un patron qui m’engagera parce que j’adore ça et je veux finir ma carrière là-dedans!", indique le quadragénaire au micro de RTL Info.

Aux commandes d’une mini-pelle, Anas, ancien manœuvre et bientôt conducteur. Il a hâte de retrouver les chantiers: "En voyant toutes ces machines sur les chantiers, ça m’a donné envie de faire une formation et compléter mon CV. J’ai vu qu’il y avait beaucoup d’offres d’emplois, ça m’a encore plus motivé."





Dans ce centre, 8 formations sont données, réparties sur 12 hectares : chargeur télescopique, bulle ou encore camion-grue… Une offre qui correspond aux demandes d’un secteur dans lequel 20 000 postes sont à pourvoir et dont 15% concernent la conduite d’engins. "On est de plus en plus mécanisés et équipés avec de nouveaux outils sur les chantiers, on a aussi l'évolution croissante des technologies...", soulig,e Pierre-Paul Yerles, directeur de Wallonie-Organisation Constructiv.

Ce site de Frameries est le 2ème en Wallonie. 75% des ouvriers formés trouvent un emploi à l’issu des "15 à 16 semaines" précise Tamara Demeyer, directrice des formations, suivies de 4 semaines de stage en entreprise.