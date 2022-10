Des morceaux de verre dans des bouteilles de vin: une grande enseigne retire du Chardonnay de ses rayons

Des bouteilles de vin blanc Chardonnay du Domaine Lalande de 75 cl (2021) sont retirées des rayons et rappelées auprès des consommateurs en raison de la présence possible de morceaux de verre, a indiqué jeudi le groupe Carrefour.

Le produit concerné porte comme numéro de lot L22230A2 et code EAN 3760053110312. La présence possible de morceaux de verre a été détectée lors d'un contrôle. Par mesure de précaution, l'ensemble des bouteilles de ce vin blanc ont été retirées de la vente. Certains produits ont cependant été commercialisés sur le marché belge avant la mesure de retrait. Il est demandé aux personnes qui auraient acheté ce vin de ne pas le boire et de le rapporter en magasin où elles seront remboursées.

Pour toute information complémentaire, le service clients de Carrefour Belgique est joignable au numéro gratuit 0800/9.10.11, de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi.