Touring invite les automobilistes circulant en France à anticiper la pénurie de carburants

(Belga) Touring conseille jeudi aux automobilistes en direction de la France de s'informer des conditions de ravitaillement en carburants afin qu'ils évitent une panne sur les routes de l'Hexagone.

Plus d'une station-service française sur dix est actuellement privée de tout ou une partie de ses carburants en raison d'une grève pour les salaires chez TotalEnergies, qui dure depuis dix jours et bloque plusieurs raffineries. À celle-ci s'ajoute une grève qui touche les deux raffineries françaises d'Esso-ExxonMobil, également pour les salaires. Du nord au sud de la France, les automobilistes font la chasse aux stations ouvertes, et quand ils en trouvent, doivent faire longuement la queue pour un plein. Touring conseille donc aux usagers qui ne peuvent pas retarder leur départ, de vérifier l'approvisionnement en temps réel sur leur parcours via le "route planner" de Vinci Autoroutes ou de rester à l'écoute sur la fréquence radio 107.7. L'association d'assistance routière leur recommande en outre de veiller à faire le plein dès qu'ils trouvent une station opérationnelle sur leur trajet et de prévoir tous les équipements nécessaires à leur sécurité en cas d'arrêt d'urgence sur une voie publique ou une autoroute. "Si vous constatez que vous n'avez pas assez d'autonomie pour atteindre le ravitaillement, arrêtez-vous si possible dans un lieu sécurisé avant la panne sèche. D'abord pour votre sécurité et ensuite pour éviter d'abîmer le moteur. Vous pourrez alors, sans stress, prévenir votre assistance de dépannage", explique Touring. "Si la panne survient pendant la conduite, mettez-vous au point mort, ou position 'N' pour les boîtes automatiques, ralentissez progressivement, sans oublier votre clignotant, pour vous ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Mettez votre gilet jaune ainsi qu'aux éventuels passagers et sortez prudemment du véhicule afin de vous positionnez le plus loin possible de la route derrière le rail de sécurité", ajoute l'association. (Belga)