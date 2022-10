Les essais de l'étage réallumable de la fusée Ariane 6 ont débuté

(Belga) La campagne de tests au sol de l'étage supérieur réallumable de la fusée Ariane 6, principale innovation du futur lanceur européen, ont débuté mardi en Allemagne, un jalon important vers son premier vol, a annoncé jeudi Arianegroup.

Les tests, réalisés sur le site de l'agence spatiale allemande (DLR) à Lampoldshausen, interviennent avec plus d'un an de retard, notamment en raison de "difficultés" rencontrées dans la mise au point des instruments de mesure qui équipent le banc d'essais. "Cet essai à feu réussi est une étape majeure vers la qualification d'Ariane 6 et le succès de son vol inaugural", se félicite le président exécutif d'Arianegroup André-Hubert Roussel, cité dans un communiqué. L'étage supérieur devra encore subir jusqu'à trois autres essais à feu pour être déclaré apte au vol, précise la société. Les essais visent à tester le moteur réallumable Vinci et un autre élément-clé de l'étage supérieur, l'APU, l'unité de puissance auxiliaire. Ce petit moteur permet d'alimenter en carburant le moteur Vinci pour le rallumer. Dans l'espace, faute de gravité, le carburant deviendrait "comme la bulle de whisky du capitaine Haddock", selon Franck Huiban, responsable des programmes de lanceurs civils chez Arianegroup. L'APU permet de créer une petite accélération et ainsi de "plaquer le carburant au fond du réservoir pour qu'il alimente le moteur". Grâce à cela, Ariane 6 pourra tout aussi bien déployer des constellations de satellites en orbite basse, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, qu'envoyer jusqu'à 12 tonnes vers l'orbite géostationnaire, à 36 000 km. Parallèlement, à Kourou, en Guyane, ont lieu les "essais combinés" associant un exemplaire de la fusée avec son nouveau pas de tir. La réussite de ces essais permettra à l'Agence spatiale européenne (ESA) de préciser le calendrier pour le vol inaugural d'Ariane 6, initialement programmé pour 2020 et désormais prévu en 2023.