Fin de la grève pour les membres du personnel 112 à Suarlée: les centres de Libramont et Ampsain sont prolongés

Une centaine de membres du personnel du 112 ont manifesté leur mécontentement à Suarlée, devant le siège de la Croix Rouge Francophone, où se tenait un conseil extraordinaire.

Finalement, les deux centres de Libramont et Ampsain sont prolongés d'un an et ne fermeront pas le 31 décembre comme prévus. Les réductions de personnel ont été annulées, le plan est reporté. La direction et les syndicats demandent au gouvernement de refinancer leur activité pour éviter un plan social. Le préavis de grève est toutefois levé.