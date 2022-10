La société mère de TikTok a enregistré un milliard de pertes, selon le Wall Street Journal

(Belga) ByteDance, la société mère de TikTok a enregistré une perte d'un milliard de dollars l'année dernière, rapporte jeudi le Wall Street Journal sur la base d'un rapport interne de l'entreprise. Le groupe technologique chinois à l'origine de la populaire application de partage de vidéo a connu une croissance rapide, mais a également consacré beaucoup d'argent au marketing et au développement de nouvelles fonctionnalités.

La perte d'exploitation de l'entreprise (résultats avant déduction des intérêts, des impôts et des amortissements, NDLR) s'élève à près de 7,2 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) pour 2021. Le bénéfice net a atteint, selon le Wall Street Journal, 84,9 milliards de dollars, en grande partie en raison de la dépréciation de titres détenus par la société. Il s'agit d'une perte de 84 % plus importante qu'en 2020. TikTok est actuellement l'une des applications les plus populaires parmi les jeunes. Les recettes auraient augmenté de 80 % en 2021 pour atteindre 61,7 milliards de dollars. Mais les coûts ont augmenté à la même vitesse. Les résultats de ByteDance pourraient connaitre une amélioration en 2022. L'entreprise a en effet affiché un bénéfice d'exploitation durant les trois premiers mois de l'année. Outre TikTok, ByteDance gère plusieurs applications pour le marché chinois. La société possède notamment la plate-forme vidéo Douyin, très similaire à TikTok, et Toutiao, une application d'actualités. (Belga)