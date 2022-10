Elon Musk affirme que Twitter refuse de suspendre son action en justice

(Belga) Les avocats d'Elon Musk ont demandé jeudi à la cour de mettre fin à la procédure judiciaire intentée contre le patron de Tesla par Twitter pour le forcer à racheter le réseau social, à dix jours du début du procès.

Ils font valoir que le multimilliardaire a proposé lundi d'honorer l'accord de rachat signé fin avril, et regrettent que Twitter "insiste pour continuer la procédure, mettant en danger la transaction et jouant avec les intérêts des actionnaires", selon un document juridique consulté par l'AFP. Elon Musk a écrit à Twitter lundi pour proposer de racheter l'entreprise comme prévu initialement, pour 44 milliards de dollars, du moment qu'il obtenait les fonds nécessaires et que le conseil d'administration mettait fin à ses poursuites. L'entreprise basée à San Francisco a alors pris acte et indiqué avoir toujours "l'intention" de conclure la transaction. D'après l'agence Bloomberg, les négociations pour conclure un nouvel accord patinent notamment au sujet du financement de la dette, une condition que l'homme d'affaires aurait ajouté lundi. Mais pour les avocats d'Elon Musk, leur client "a accepté de faire" ce que Twitter demandait. Ils assurent qu'ils s'attendent à ce que l'opération soit conclue "autour du 28 octobre". "Et pourtant, Twitter refuse d'accepter cette réponse positive. Incroyablement, (la société) insiste pour continuer la procédure (...)", assènent-ils. Le procès est prévu le 17 octobre. "Les parties n'ont pas demandé l'interruption de la procédure", a rappelé la juge Kathaleen McCormick dans une lettre aux avocats mercredi. "Je continue donc les préparatifs pour le procès", a-t-elle ajouté. (Belga)