Communauté politique européenne - La Moldavie accueillera la prochaine réunion de la CPE

(Belga) La Moldavie accueillera la deuxième réunion de la Communauté politique européenne (CPE) au printemps prochain, a annoncé la présidente moldave, Maia Sandu, jeudi à l'issue de la première édition à Prague.

"La Moldavie est enthousiaste à l'idée d'accueillir le prochain sommet de la CPE à Chisinau", s'est-elle réjouie lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre tchèque Petr Fiala et le président français Emmanuel Macron. La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Comme l'Ukraine voisine, elle bénéficie depuis juin du statut de candidat à l'Union européenne. Le fait que Chisinau puisse désormais accueillir un sommet de la CPE est une nouvelle "marque de soutien que nous apprécions beaucoup", a déclaré Mme Sandu. Le président du Conseil européen, Charles Michel, avait suggéré lors du dîner de clôture que la prochaine réunion se tienne en Moldavie, une proposition qui a été accueillie par des applaudissements. L'Espagne et le Royaume-Uni seront les suivants. (Belga)