Brown-Forman achète le prestigieux rhum Diplomatico

(Belga) Le géant américain des spiritueux Brown-Forman, propriétaire du célèbre whisky Jack Daniel's, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord pour acheter le Diplomatico, l'un des rhums les plus célèbres du monde, ainsi que les "actifs connexes" du groupe espagnol Destillers United.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé. D'origine vénézuélienne et propriété de Destillers United Group S.L. depuis deux décennies, le Rhum Diplomatico (avec plusieurs variantes d'âge) est exporté dans plus d'une centaine de pays, la France et les États-Unis figurant parmi ses principaux marchés. Brown-Forman Corporation, qui prévoit de conclure la transaction dans 90 jours, "ajoutera la famille du rhum Diplomatico à son portefeuille et acquerra une usine de production située au Panama", selon le communiqué publié par la société basée à Louisville, dans le Kentucky. Avec le Diplomatico, Brown-Forman aura "une entrée de premier plan sur le marché dans la catégorie des rhums super-premium", a déclaré Lawson Whiting, pdg de la société américaine, cité dans le communiqué. Brown-Forman souligne que Diplomatico est numéro un et numéro deux des ventes mondiales de rhum super et ultra-premium, selon le cabinet d'études de marché sur les spiritueux IWSR, et note que la catégorie a connu une croissance de 17 % au cours des cinq dernières années. Le rhum, ajoute-t-il, représente 8% du marché international. Le communiqué souligne que le groupe Destillers United continuera à assurer la production du rhum dans sa distillerie d'origine, au pied des Andes vénézuéliennes, dans l'État occidental de Lara. L'usine fabrique des spiritueux depuis 1959. (Belga)