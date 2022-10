Deux morts et six blessés dans une attaque à l'arme blanche à Las Vegas

(Belga) Deux personnes sont mortes et au moins six autres ont été blessées jeudi lors d'une attaque à l'arme blanche devant un casino de Las Vegas, ont annoncé les autorités de cette métropole américaine.

Les victimes de cette agression, qui a eu lieu en fin de matinée sur le Strip, ce long boulevard où d'immenses immeubles dédiés au jeu se succèdent sur des kilomètres, sont "des victimes et des locaux", a déclaré le shérif Joe Lombardo lors d'une conférence de presse. L'assaillant a utilisé un grand couteau doté d'une longue lame et a frappé sans prévenir, a expliqué James LaRochelle, un porte-parole de la police de Las Vegas. Les coups de couteaux ont été donnés à une première victime "sur le trottoir sans aucune provocation", a-t-il raconté. Le suspect s'en est ensuite pris à plusieurs autres personnes le long de la rue. "Deux d'entre elles sont mortes, trois sont dans un état critique. Les autres victimes sont à l'hôpital", a-t-il détaillé. Plusieurs personnes présentes sur le Strip ont pris en chasse l'assaillant, qui a finalement été arrêté par un vigile et des policiers, selon M. LaRochelle. Le suspect, décrit par la police comme un homme latino d'une trentaine d'années, n'est a priori pas de Las Vegas. Devant les grands casinos de la ville, la circulation restait fermée sur une partie du Strip jeudi après-midi, pendant que la police examinait la scène de crime à la recherche d'indices. Les attaques à l'arme blanche sont plutôt rares aux Etats-Unis, où les tueries de masses réalisées avec des armes à feu sont en revanche très fréquentes. Il y a cinq ans, Las Vegas a connu l'une des pires tueries de l'histoire américaine récente. (Belga)