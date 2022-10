Énergie impayable en Belgique: pourquoi les prix s'envolent-ils depuis un an?

Depuis septembre 2021, les tarifs de l'électricité, du gaz, ou du carburant ont explosé. Les prix de ces énergies augmentent de façon continue depuis plusieurs décennies. Mais, depuis un an, ils se sont littéralement envolés. Pourquoi ?

Le covid

En septembre 2021, il y a une forte reprise économique après les multiples confinements liés au covid. Tous les pays doivent consommer gaz, électricité et charbon en fortes quantités. La demande explose alors que l’offre reste limitée. Les prix commencent donc à s’envoler. Pour ne rien arranger, l’hiver 2021 a été rude et les stocks européens sont bas. De plus, l’un de nos pays fournisseur en gaz, la Norvège, connaît plusieurs soucis de maintenance. Ce qui pénalise les livraisons.

La guerre en Ukraine

L’implication de la Russie dans le conflit et les sanctions européennes qui la frappe provoque de l'inquiétude sur les marchés. Les spéculateurs anticipent des difficultés d’approvisionnement de l’Europe en gaz russe, alors que 40% du gaz consommé dans l’Union provient de Russie. Le prix décolle encore plus.

Les annonces de travaux sur les gazoducs reliant Moscou à Berlin en rajoutent une couche, dans la hausse des cours. Comme presque aucun pays d’Europe ne possède de gisement de gaz, les Etats sont totalement dépendants des cours internationaux du gaz qui sont en train de s’envoler.

L'importation

Pour sortir de la dépendance au gaz russe, les pays européens augmentent la part de gaz liquéfié importé par bateaux des Etats-Unis ou du Qatar. Ce qui nécessite des investissements et des frais de transports supplémentaires.

Le lien entre électricité et gaz

Pour ce qui est de l’électricité, il faut se rappeler que ses tarifs sont liés à ceux du gaz : quand le prix du gaz grimpe, celui de l’électricité aussi. Notamment parce que pour produire une partie de notre courant électrique, nous faisons tourner des centrales au gaz.

Le parc nucléaire français

Pour ne rien arranger, le parc nucléaire français a connu de très nombreuses défaillances ces derniers mois. Moins de la moitié des réacteurs est en fonctionnement. Or, la France exporte traditionnellement son électricité chez ses voisins. L’électricité est donc plus rare et la demande forte: c’est une nouvelle hausse des prix.

Le cas du pétrole

Le transport de marchandise et le secteur aérien ont repris de plus belle après la période covid. La demande de pétrole est forte mais les pays exportateurs n’augmentent pas la production. Ils créent ainsi une pénurie pour maintenir artificiellement les prix élevés.

Or, parmi les principaux pays exportateurs de pétrole, on retrouve l’Arabie Saoudite, bien sûr, mais aussi la Russie. Là-bas, le pétrole rapporte 5 à 6 fois plus de revenus que le gaz. Frappée par les sanctions internationales, suite à la guerre en Ukraine, la Russie a tout intérêt à maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé. Pour maximiser ses revenus. Et financer sa guerre chez son voisin.