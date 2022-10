Cinéma: Sempé et Goscinny, les blessures des papas du "Petit Nicolas"

Un gamin battu, monté à Paris ses croquis sous le bras, et un exilé dont la famille a été meurtrie par l'antisémitisme: pour Goscinny comme pour Sempé, décédé cet été, créer le "Petit Nicolas" fut un moyen de panser ses plaies, une genèse retracée sur grand écran mercredi.

Le processus créatif à l'origine du plus célèbre des petits écoliers, héros incontournable de la littérature jeunesse, et doublement orphelin depuis la mort de Jean-Jacques Sempé, 45 ans après celle de René Goscinny, est au coeur du film "Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?".

Pour ce long-métrage d'animation qui s'adresse avant tout aux adultes et a remporté en juin le Cristal d'Or au Festival du film d'animation d'Annecy, les réalisateurs Amandine Fredon et Benjamin Massoubre ont pu rencontrer Sempé avant son décès.

Loin de la France idéalisée des années 1950, leur film montre comment ils ont puisé l'inspiration dans leurs blessures intimes et leurs enfances cabossées pour créer le petit garçon espiègle, meilleur copain de générations de lecteurs et vendu à 15 millions d'exemplaires.

Lorsqu'il rencontre Sempé dans le Paris des années 1950, Goscinny est un jeune homme qui a déjà roulé sa bosse: parti tout petit à la fin des années 1920 en Argentine avec ses parents alors que l'antisémitisme montait en Europe, il a ensuite bourlingué entre les Etats-Unis où il rêve de travailler avec Walt Disney, et rencontre notamment Morris, le créateur de Lucky Luke, et la France.

Sempé, lui, est un gamin issu d'une famille populaire de Bordeaux, battu par son beau-père et monté à Paris, carton à dessin sous le bras, pour tenter sa chance. L'amour du dessin n'est donc pas la seule chose qui relie les deux jeunes hommes.

La création du "Petit Nicolas", "c'est une histoire de résilience, de deux mecs qui se sont fait voler leur enfance, l'un par la Shoah et l'autre par un beau-père abusif, et qui vont créer cette enfance rêvée du Petit Nicolas", expliquait à l'AFP Benjamin Massoubre lors du Festival d'Annecy.

- "Dur de faire du Sempé" -

L'occasion de montrer autrement ces deux personnalités complices, crayon à la main, tantôt chez eux, tantôt à la terrasse d'un café: "Goscinny, très loin de son image de franchouillard en pantoufles, est un globe-trotteur", Sempé en amoureux du jazz et de la musique.

Les premiers croquis, le choix du prénom, presque au hasard, grâce à une publicité pour le caviste "Nicolas"... Le film retrace la genèse de ce qui deviendra l'une des oeuvres les plus lues du patrimoine français.

Les réalisateurs, qui ont travaillé main dans la main avec la fille de René Goscinny, Anne, ont pu exploiter les archives des artistes. Et recréer fidèlement le trait élégant de Jean-Jacques Sempé, qu'il a fallu adapter à l'écran, une gageure.

"Pour être fidèles à son univers, on est partis de ses dessins et on a fait des dossiers: les restaurants, les bars, les parcs, les arbres", pour constituer une base de données dans lesquels les dessinateurs puisaient, explique Amandine Fredon, l'autre réalisatrice.

"C'est très dur de faire du Sempé", reconnaît la cinéaste. Mais le pari est réussi: le film permettra aux spectateurs de s'asseoir comme s'ils y étaient à la table où Jean-Jacques Sempé, crayon à la main, a créé ce petit garçon qui parlait tellement à l'enfant malheureux qu'il avait été.